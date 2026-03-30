© Foto: OpenAIAirlines erhöhen Preise und bauen Kapazitäten ab, um den Öl-Schock abzufedern - doch was passiert, wenn die Reisenden aufgrund der hohen Kosten plötzlich wegbleiben?Fluggesellschaften haben weltweit damit begonnen, die Preise zu erhöhen und die Kapazität zu reduzieren, damit dem Anstieg des Ölpreises entgegengewirkt werden kann, berichtet Reuters. Ob die Branche profitabel bleibt, wird vom Verhalten der Verbraucher abhängen: Es ist gut möglich, dass zukünftig weniger geflogen wird, weil die Benzinkosten die Haushaltsbudgets der Verbraucher bedrohen. Die Fluggesellschaften United Airlines, Air New Zealand und die skandinavische SAS kündigten Kapazitätskürzungen und Preiserhöhungen an. …Den vollständigen Artikel lesen
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