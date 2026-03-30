Unterföhring (ots) -
30. März 2026.Neue Heimat für GreysAnatomy. Sixx feiert den Start der 22. Staffel "Grey's Anatomy" am Mittwoch, 13. Mai 2026, mit einer Doppelfolge.
In den neuen Folgen der am längsten laufenden US-Krankenhausserie kämpfen die Ärzte ab 20:15 Uhr mit den verheerenden Folgen einer Gas-Explosion. Bereits eine Woche vor der Free-TV-Premiere auf sixx, zeigt Joyn die neue Doppelfolge ab Mittwoch, 6. Mai 2026. Kostenlos.
"Grey's Anatomy" - in einer Doppelfolge ab MIttwoch, 13. Mai 2026, um 20:15 Uhr auf sixx und ab Mittwoch, 6. Mai 2026 kostenlos auf Joyn.
Pressekontakt:
Stella Losacker
Content Communications
phone: +49 89 95 07- 1168
email: Stella.Losacker@seven.one
Photo Production & Editing
Program Data Services
Alexandra Schmitt
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1322
email: Alexandra.Schmitt@seven.one
Original-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79557/6245961
30. März 2026.Neue Heimat für GreysAnatomy. Sixx feiert den Start der 22. Staffel "Grey's Anatomy" am Mittwoch, 13. Mai 2026, mit einer Doppelfolge.
In den neuen Folgen der am längsten laufenden US-Krankenhausserie kämpfen die Ärzte ab 20:15 Uhr mit den verheerenden Folgen einer Gas-Explosion. Bereits eine Woche vor der Free-TV-Premiere auf sixx, zeigt Joyn die neue Doppelfolge ab Mittwoch, 6. Mai 2026. Kostenlos.
"Grey's Anatomy" - in einer Doppelfolge ab MIttwoch, 13. Mai 2026, um 20:15 Uhr auf sixx und ab Mittwoch, 6. Mai 2026 kostenlos auf Joyn.
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