Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Weltpolitik hat die Anleihemärkte weiter fest im Griff, so die Deutsche Börse AG."Das Szenario einer Stagflation, sprich schwächeres Wachstum bei gleichzeitig hoher Inflation, bereitete Anlegern Sorge", erkläre Raffaele Antacido von der ICF Bank. Unter dem Strich blieben die Kurse daher im Sinkflug. Die zwischenzeitlichen Erholungen im Wochenverlauf hätten sich lediglich als kurzes Strohfeuer entpuppt. "Käufe in schwächere Kurse hinein erfolgen zwar immer wieder, allerdings sind bisher keine Signale einer größeren Gegenbewegung zu sehen", berichte Ilona Korsch von Hauck Aufhäuser Lampe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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