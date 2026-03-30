Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Ereignisse im Nahen Osten bleiben der bestimmende Faktor an den Finanzmärkten, so die Analysten der Helaba.In Abhängigkeit von der Nachrichtenlage würden sich Phasen der Entspannung mit Phasen erhöhter Risikoaversion abwechseln. Entsprechend seien die Kursschwankungen zum Teil enorm. Das werde sich vermutlich nicht so schnell ändern. Die mit dem Energiepreisschub einhergehenden Inflationssorgen würden zu einem kräftigen Renditeanstieg beitragen. Bundesanleihen mit 10-jähriger Laufzeit hätten mit 3,13% das höchste Niveau seit etwa 15 Jahren erreicht, 2-jährige Renditen seien bis auf 2,77% gestiegen, seien im weiteren Verlauf aber wieder zurückgekommen. Die Bundkurve weise mit einem 10/2-Spread von zeitweise unter 35 Basispunkten ein sehr flaches Niveau auf, zuletzt sei es aber zu einer leichten Versteilung gekommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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