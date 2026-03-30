Ein Industriegase-Konzern steht an einem Punkt, an dem sich gleich mehrere Entwicklungen bündeln. Große Wasserstoffprojekte stehen kurz vor dem Start, neue Kapazitäten gehen ans Netz und sorgen dafür, dass aus Investitionen jetzt konkrete Erträge werden. Genau dieser Übergang könnte die nächste Phase einleiten.Operativ zeigt sich bereits, wohin die Reise geht. Der Auftragsbestand wächst, neue Anlagen gehen schrittweise in Betrieb und sorgen für langfristig gesicherte Einnahmen. Gleichzeitig greifen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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