Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Responsible Defensiv X (ISIN LU0313461773/ WKN A0MX7L) legte im Februar um 0,6% zu, so die Experten von Sauren.Die Rentenmärkte hätten im Februar Wertzuwächse verbucht. Das Kapitalmarktzinsniveau habe sich etwas zurückgebildet, was zu Kursgewinnen bei Staatsanleihen geführt habe. Die Segmente der Unternehmensanleihen und der Hochzinsanleihen hätten sich ebenfalls freundlich entwickelt, seien jedoch aufgrund der Ausweitung der Zinsdifferenz hinter Staatsanleihen zurückgeblieben. Die für das Portfolio ausgewählten Rentenfonds hätten den Monat durchweg mit Wertzuwächsen abgeschlossen. Besonders erfreulich habe der von Ariel Bezalel verantwortete Jupiter Dynamic Bond ESG mit einer Wertsteigerung in Höhe von 1,7% abgeschnitten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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