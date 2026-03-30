Audi hat den Vorverkauf des A6L e-tron gestartet. Dabei handelt es sich um die China-spezifische Langversion des in Ingolstadt gebauten A6 e-tron. Gefertigt wird die Elektro-Limousine von der Audi FAW NEV Company, die ihrerseits gerade einen neuen CEO meldet. Zunächst zum Vorverkaufsstart des A6L e-tron: Das chinesische Audi-Joint-Venture kündigt vier Varianten des neuen Modells an, deren Preise in der jetzigen Launch-Phase zwischen 313.000 und 443.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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