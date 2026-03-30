Die indische Regierung hat das Förderprogramm PM E-DRIVE für elektrische Zweiräder und Rikschas verlängert. Dabei wurde zudem das Budget und der Zielwert für die Anzahl der geförderten E-Rikschas angepasst. Das indische Ministerium für Schwerindustrie (MHI) hat die Subventionen für elektrische Zweiräder bis zum 31. Juli 2026 und für elektrische Rikschas und elektrische Karren bis zum 31. März 2028 verlängert. Die Förderung erfolgt wie gehabt innerhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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