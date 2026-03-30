Schwalbach am Taunus (ots) -Gillette präsentiert seine Innovation im Bereich der Körperpflege: GilletteLabs BODY + INTIMATE - die sicherste Körperrasur von GilletteLabs für glatte Haut, speziell entwickelt für die empfindlichsten Hautbereiche von Männern. Mit einem einzigartigen 3-fach Schutzsystem setzt GilletteLabs BODY + INTIMATE neue Standards und verspricht ein neuartiges Rasurerlebnis.Körperhaut braucht spezielle LösungenDie Haut am Körper unterscheidet sich grundlegend von der Gesichtshaut: Sie ist an vielen Stellen empfindlicher, lockerer und enthält mehr Nervenenden. Die Körperbehaarung wiederum ist in der Regel länger, lockiger und gröber. Diese Unterschiede führen häufig zu Hautirritationen, eingewachsenen Haaren und Schnitten - Probleme, die Männer bei ihrer Körperpflege nur zu gut kennen. Bisherige Rasierer waren auf diese speziellen Anforderungen nicht ausreichend abgestimmt. Mit der neuen GilletteLabs BODY + INTIMATE Linie hat Gillette ein System entwickelt, das diese Herausforderungen direkt adressiert und Männern hilft, ihre individuelle Komfortzone zu finden - ganz ohne Kompromisse bei der Sicherheit.Das innovative 3-fach SchutzsystemDer GilletteLabs BODY + INTIMATE Rasierer ist der einzige Körperrasierer auf dem Markt mit einem speziell für die Körperpflege entwickelten 3-fach Schutzsystem:1. Schutzelement gegen Irritationen: Reduziert Rasurirritationen und Juckreiz durch nachwachsende Haare. Mit innovativen "Kämmchen" löst es unter der Haut eingeschlossene Haare und trägt dazu bei, Schnitte und Kratzer zu vermeiden - für minimales Risiko bei maximaler Sicherheit.2. Schutzelement gegen eingewachsene Haare: Der Rasierkopf mit zwei weit auseinanderliegenden Klingen erfasst längere Körperhaare präzise, während er gleichzeitig den Druck reduziert und eingewachsene Haare verhindert. Die Haare werden oberhalb der Hautoberfläche abgeschnitten - der Schlüssel zu glatter Haut ohne Irritationen.3. Langanhaltender Gleitstreifen: Sorgt für sanftes Gleiten. Durch eine materialwissenschaftliche Innovation besteht der Gleitstreifen nun aus einem haltbareren Material, das mit hochwertigeren, feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen befüllt ist. Dies reduziert die Reibung zwischen Haut und Klingen erheblich und sorgt für ultimativen Rasurkomfort.Design für maximale Kontrolle und KomfortNeben den Schutz-Innovationen wurde auch die Ergonomie revolutioniert. Der GilletteLabs BODY + INTIMATE Rasierer bietet:- EASY GRIP Handstück: entwickelt für maximale Kontrolle mit kürzerer Grifflänge (im Vergleich zu GilletteLabs Gesichtsrasierer), breiterer Basis, schmalem Hals, hohem Bogen und Aqua-Griffstruktur für maximale Sicherheit- Langanhaltende Gillette Premiumklingen: Rasierkopf mit zwei weit auseinanderliegenden Klingen für einfaches Abspülen längerer Körperhaare und einem Präzisionstrimmer für optimale Reichweite auch an schwierigen Stellen- 2D-Flexdisc für Komfort: passt sich den Körperkonturen an und sorgt bei jedem Zug für eine angenehm glatte Rasur- Praktische Ausstattung: eine magnetische Duschhalterung zur praktischen AufbewahrungPartnerschaft mit Medfluencer Doc FelixGilletteLabs arbeitet mit Doc Felix zusammen, einem renommierten Medfluencer und studierten Humanmediziner mit Schwerpunkt auf Gesundheit, ganzheitlichem Wohlbefinden und Body Positivity. Seine Mission, Menschen zu befähigen, ihren Körper selbstbestimmt und gesund zu pflegen, deckt sich perfekt mit dem innovativen Ansatz von GilletteLabs BODY + INTIMATE.Doc Felix über die Zusammenarbeit:"Wahre Gesundheit bedeutet für mich ein ganzheitlicher Ansatz - und das schließt richtige Körperpflege ein. GilletteLabs BODY + INTIMATE hat mich begeistert, weil es nicht nur ästhetische Ergebnisse liefert, sondern die Haut tatsächlich schützt. Das 3-fach Schutzsystem ist wissenschaftlich durchdacht und macht einen großen Unterschied."Umfassendes Produktsystem für ganzheitliche KörperpflegeGilletteLabs BODY + INTIMATE bietet eine vollständige Produktlinie:- GilletteLabs BODY + INTIMATE Rasierer für Männer mit magnetischer Duschhalterung mit dem revolutionären 3-fachen Schutzsystem- GilletteLabs i7 BODY + INTIMATE Trimmer für Männer, LED-Licht & SkinFirst-Technologie, für Körper & Intimbereich- GilletteLabs BODY + INTIMATE 2 in 1 Rasier- und Reinigungscreme mit Aloe Vera, 177mlWissenschaftliche ValidierungDer GilletteLabs BODY + INTIMATE Rasierer ist die erste Körper- und Intimrasurlinie, die von der Skin Health Alliance akkreditiert wurde. Dies unterstreicht das Engagement von Gillette für wissenschaftlich belegte Sicherheit und Hautgesundheit.Verfügbarkeit und PreisGilletteLabs BODY + INTIMATE ist ab April 2026 im Handel erhältlich.UVP* FÜR DIE PRODUKTE:- GilletteLabs BODY + INTIMATE Rasierapparat mit 1 Klinge - 14,99 EUR UVP*- GilletteLabs BODY + INTIMATE 2-in-1 Rasier- und Reinigungscreme - 4,99 EUR UVP*- GilletteLabs i7 BODY + INTIMATE Trimmer - 99,99 EUR UVP**Verkaufspreise, Vermarktungen und Distributionsentscheidungen (Sortiment, Platzierung) liegen im alleinigen Ermessen des Handelspartners.Presse- und Bildmaterial zum DownloadÜber GilletteSeit mehr als 120 Jahren liefert Gillette Präzisionstechnologie und konkurrenzlose Produktleistung - und verbessert so das Leben von über 800 Millionen Verbrauchern auf der ganzen Welt. Von der Rasur und Körperpflege bis hin zu Hautpflege bietet Gillette eine Vielzahl von Produkten, darunter Rasierer, Rasiergel (Gele, Schäume und Cremes), Hautpflege und Aftershaves. Weitere Informationen und die neuesten Nachrichten zu Gillette finden sich unter www.gillette.de.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ariel, Braun, Fairy, Febreze, Gillette, Head&Shoulders, Lenor, Oral-B, Pampers, Pantene und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com (https://de.pg.com/).Pressekontakt:Procter & GambleNina Knecht-Sicenica(Director Communications Grooming DACH)Sulzbacher Straße 40,65824 Schwalbach/Ts.Tel.: +49 (0)6196 898760E-Mail: knecht.n@pg.comKetchum GmbHSimon Maletz(Consultant)Bahnstraße 240212 DüsseldorfTel.: +49 (0)151 641 162 26E-Mail: simon.maletz@omc.comOriginal-Content von: Gillette Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35513/6246002