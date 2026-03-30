Für die NuScale-Aktie ist es zappenduster geworden. Seit seinem Allzeithoch im vergangenen Oktober ist der Kurs des Herstellers von Small Modular Reactors um über -80% eingebrochen. Hat die Börse das Todesurteil über die neue Nukleartechnologie gefällt oder gibt es noch Hoffnung für NuScale? Eine toxische Mischung Nach Hoffnung für die NuScale-Aktie sieht es derzeit eher nicht aus, denn das US-Nukleartechnologieunternehmen hat mit einem Berg an Problemen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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