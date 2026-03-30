Auf Apples neuem Macbook Neo kann man Benchmarks installieren und monieren, dass die Leistung nicht für Videoschnitt ausreicht. Oder man kann es einfach der Zielgruppe zum Testen in die Hand geben. Genau das haben wir getan. Wie fällt das Fazit aus? Das Macbook Neo sorgt schon von Minute eins für Diskussionsstoff im Hause Engelien. "Das ist ja Gold", sagt meine jüngste Tochter. "Nein, das ist Gelb", findet meine älteste. "Die Farbe der Tastatur gefällt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n