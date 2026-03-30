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30.03.2026 11:07 Uhr
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Öl-Schock & Fonds-Kollaps: Beginnt jetzt die Krise wie 2008?

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Ein geopolitischer Konflikt eskaliert und plötzlich geraten nicht nur Ölpreise außer Kontrolle, sondern auch die Grundfesten des globalen Finanzsystems ins Wanken. Während Tanker stillstehen und Kapitalströme versiegen, zeigen sich Risse an Stellen, die lange als stabil galten. Ist das nur eine vorübergehende Krise oder der Beginn einer Entwicklung, die das Vertrauen in Märkte, Währungen und Vermögenswerte grundlegend verändern könnte?

Ein geopolitischer Konflikt eskaliert und plötzlich geraten nicht nur Ölpreise außer Kontrolle, sondern auch die Grundfesten des globalen Finanzsystems ins Wanken. Während Tanker stillstehen und Kapitalströme versiegen, zeigen sich Risse an Stellen, die lange als stabil galten. Ist das nur eine vorübergehende Krise oder der Beginn einer Entwicklung, die das Vertrauen in Märkte, Währungen und Vermögenswerte grundlegend verändern könnte?

Ein Krieg mit globalen Folgen

Seit mehreren Wochen steht der Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran im Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit. Für den Analysten Florian Grummes ist dieser Krieg jedoch weit mehr als ein regionales Ereignis. Er beschreibt ihn als Auslöser einer Kettenreaktion, die zunehmend auch wirtschaftliche und finanzielle Strukturen erfasst. Die Unsicherheit an den Märkten nimmt spürbar zu. Gleichzeitig wirkt die politische Reaktion aus Washington nach seiner Einschätzung widersprüchlich und wenig stabilisierend. Grummes zeichnet das Bild einer Führung, die zwischen Drohgebärden und Rückzügen schwankt und damit zusätzlich zur Nervosität beiträgt.

Öl, Lieferketten und wirtschaftlicher Druck

Ein zentraler Übertragungsmechanismus der Krise liegt im Energiesektor. Die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Handelsrouten für Öl, ist massiv gefährdet. Für Grummes ist klar, dass jede Störung an diesem Nadelöhr unmittelbare Folgen für die Weltwirtschaft hat. Steigende Ölpreise wirken wie ein Multiplikator für wirtschaftlichen Druck. Transportkosten steigen, Produktionsketten geraten ins Wanken und die Versorgung mit essenziellen Gütern wird unsicherer. Besonders betroffen sind laut seiner Einschätzung Bereiche wie Lebensmittel, Düngemittel, Medikamente und technologische Vorprodukte. Damit entsteht eine Dynamik, in der geopolitische Spannungen direkt in wirtschaftliche Belastungen übersetzt werden.

Neben den wirtschaftlichen Effekten hebt Grummes auch die ökologischen Folgen hervor. Zerstörte Raffinerien, versunkene Tanker und chemische Belastungen könnten langfristige Schäden verursachen, die über die eigentlichen Kampfhandlungen hinausgehen. Er beschreibt diese Entwicklung als bemerkenswerten Widerspruch zur Klimapolitik vieler westlicher Staaten. Während dort mit großem Aufwand Emissionen reduziert werden sollen, entstehen im Kriegsgebiet massive Umweltbelastungen mit potenziell dauerhaften Folgen.

Private Credit: Das neue Risiko im Finanzsystem

Noch gravierender sind aus Sicht von Grummes die Entwicklungen im Finanzsystem. Besonders im Fokus steht der sogenannte Private Credit Markt. Dabei handelt es sich um Kreditvergaben außerhalb des klassischen Bankensektors. Nach der Finanzkrise 2008 haben große Investmenthäuser diese Rolle zunehmend übernommen. Heute verwalten entsprechende Fonds ein Volumen von rund 1,8 Billionen US Dollar. Für Grummes liegt genau darin ein strukturelles Risiko. Diese Kredite wurden häufig an Unternehmen vergeben, die keinen Zugang zu öffentlichen Kapitalmärkten haben. In stabilen Zeiten funktioniert dieses Modell. In Stressphasen jedoch steigt die Anfälligkeit erheblich.

Erste Risse: Immobilienfonds unter Druck

Ein deutliches Warnsignal sieht Grummes in der Aussetzung von Rücknahmen bei Immobilienfonds. Als Beispiel nennt er den UBS Euroinvest Immobilienfonds, der aufgrund von Liquiditätsproblemen Auszahlungen gestoppt hat. Für ihn ist das kein isolierter Vorfall. Vielmehr erkennt er darin ein Muster, das an die Frühphase der Finanzkrise 2007 erinnert. Damals begannen ebenfalls einzelne Fonds mit ähnlichen Maßnahmen, bevor sich die Probleme systemisch ausweiteten. Besonders kritisch bewertet er die Situation im Büroimmobiliensektor. Hohe Leerstände, sinkende Mieten und steigende Finanzierungskosten führen dazu, dass viele Objekte nur noch schwer verkäuflich sind. Die Differenz zwischen bilanziellen Werten und realen Marktpreisen wächst.

Die Rückkehr der Liquiditätsfrage

In diesem Umfeld rückt ein zentrales Thema wieder in den Fokus: Liquidität. Anleger, die ihr Kapital kurzfristig zurückfordern wollen, stoßen zunehmend auf Einschränkungen. Fonds müssen Rückgaben begrenzen, um Notverkäufe zu vermeiden. Grummes sieht darin eine klassische Krisendynamik. Wenn Vertrauen schwindet und gleichzeitig Liquidität knapp wird, können sich Probleme schnell ausweiten. Anders als 2008 liegen die Risiken diesmal weniger in den Bankbilanzen, sondern stärker in den Portfolios institutioneller Anleger.

Auch die Rolle des US Dollar bewertet Grummes kritisch. Zwar fungiert die amerikanische Währung in Krisenzeiten weiterhin als kurzfristiger sicherer Hafen. Langfristig jedoch erkennt er wachsende Belastungen. Besonders die steigende Staatsverschuldung der USA spielt dabei eine zentrale Rolle. Ein wichtiger Indikator ist für ihn die Tatsache, dass die Zinszahlungen mittlerweile das Verteidigungsbudget übersteigen. Historisch betrachtet sieht er darin ein Warnsignal für strukturelle Schwäche. Die Kombination aus steigenden Schulden, geopolitischen Spannungen und wachsender Instabilität könnte nach seiner Einschätzung das Vertrauen in die Leitwährung langfristig untergraben.

Gold als Ausdruck von Misstrauen

Vor diesem Hintergrund gewinnt Gold für Grummes erneut an Bedeutung. Er versteht das Edelmetall weniger als kurzfristige Spekulation, sondern als reale Form von Geld, die unabhängig von staatlichen Schuldenversprechen existiert. Die jüngste Entwicklung am Goldmarkt war jedoch von starken Schwankungen geprägt. Nach einem kräftigen Anstieg kam es zu einer deutlichen Korrektur, die auch Silber und Aktienmärkte erfasste. Für Grummes ist diese Bewegung keine Überraschung. Nach einer langen Rally sei der Markt überkauft gewesen. Die geopolitische Eskalation habe die Korrektur lediglich verstärkt.

Besonderes Augenmerk legt Florian Grummes auf die charttechnische Gesamtsituation, die weiterhin klar von einer laufenden Korrektur geprägt ist. Der Rückgang bis in den Bereich der schnell steigenden 200-Tage-Linie wertet er zwar als wichtigen ersten Test des mittelfristigen Trends, misst diesem jedoch noch keine nachhaltige Stabilisierung bei. Der Kontakt mit dieser vielbeachteten Durchschnittslinie fiel aus seiner Sicht zu kurz und zu oberflächlich aus, um bereits von einer belastbaren Bodenbildung sprechen zu können.

Die anschließende dynamische Erholung führte den Goldpreis zwar noch einmal in den Bereich von rund 4.600 US-Dollar, doch genau dort wurde die Bewegung abrupt gestoppt. Entscheidend ist hierbei, dass dieses Niveau nahezu punktgenau dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der vorherigen Abwärtsbewegung entspricht. Für Grummes ist das ein klassisches Signal: Wird eine Gegenbewegung bereits an dieser vergleichsweise flachen Retracement-Marke abgewiesen, spricht das in der Regel für anhaltende strukturelle Schwäche innerhalb des Marktes.

Vor diesem Hintergrund bleibt der übergeordnete Abwärtstrend aus seiner Sicht intakt. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Rücksetzer ist entsprechend hoch. Insbesondere die Zonen um 4.300 und 4.100 US-Dollar rücken dabei erneut in den Fokus. Doch auch ein Unterschreiten der psychologisch wichtigen Marke von 4.000 US-Dollar schließt er ausdrücklich nicht aus. Darüber hinaus skizziert Grummes ein deutlich tieferes "Worst-Case"-Szenario. Sollte sich die Korrektur weiter ausdehnen und sich das Marktumfeld zusätzlich eintrüben, hält er eine Ausdehnung der Bewegung in den Bereich zwischen 3.400 und 3.600 US-Dollar für möglich. Diese Zielzone ergibt sich aus seiner Sicht nicht zufällig, sondern entspricht einer technisch plausiblen Korrekturtiefe nach der außergewöhnlich starken Rally der vergangenen zwei Jahre.

Gold in US-Dollar, Tageschart vom 27. März 2026. Gold.de

Zwischen Stabilisierung und Unsicherheit

Gleichzeitig erkennt Grummes auch erste Anzeichen für eine mögliche Stabilisierung. Technische Indikatoren wie die Tages Stochastik liefern kurzfristige Kaufsignale und könnten eine weitere Erholung begünstigen. Dennoch bleibt sein Gesamtbild von Vorsicht geprägt. Das Umfeld ist aus seiner Sicht zu instabil, um bereits von einer nachhaltigen Trendwende zu sprechen. In der Gesamtschau verbindet Grummes mehrere Entwicklungen zu einem übergeordneten Narrativ. Der Iran Krieg wirkt als Auslöser, legt aber vor allem bestehende Schwächen offen. Die Risiken im Kreditmarkt, die Probleme im Immobiliensektor und die strukturellen Herausforderungen des US Dollar fügen sich zu einem komplexen Gesamtbild. Gold erscheint in diesem Kontext als Spiegel dieser Unsicherheit. Seine Bedeutung steigt nicht trotz der Krise, sondern gerade wegen der wachsenden Zweifel an bestehenden Strukturen.

Gold zwischen Krieg und Systemstress

Seit Wochen steht die Welt unter dem Eindruck einer Eskalation, die laut Florian Grummes weit über einen regionalen Konflikt hinausgeht. Die zunehmende Blockade der Straße von Hormus belastet zentrale Handelsrouten, treibt die Energiepreise nach oben und setzt globale Lieferketten unter Druck. Gleichzeitig verweist er auf die massiven Umweltschäden durch zerstörte Infrastruktur, deren langfristige Folgen kaum abschätzbar sind.

Parallel dazu rücken strukturelle Schwächen im Finanzsystem stärker in den Fokus. Grummes sieht insbesondere im Private-Credit-Sektor mit einem Volumen von rund 1,8 Billionen US-Dollar ein wachsendes Risiko. Illiquidität, Bewertungsprobleme und eingeschränktes Anlegervertrauen erinnern aus seiner Sicht zunehmend an die Vorphase der Finanzkrise 2008. Auch die Rolle des US-Dollars bewertet er langfristig kritisch. Steigende Schulden und eine wachsende Zinslast könnten das Vertrauen in die Weltleitwährung weiter untergraben, selbst wenn sie kurzfristig noch als sicherer Hafen fungiert.

Vor diesem Hintergrund bleibt Gold für Grummes ein zentraler Anker in einem instabilen Umfeld. Gleichzeitig betont er, dass die laufende Korrektur noch nicht abgeschlossen sein dürfte. Der Markt könnte zunächst eine tiefere Phase durchlaufen, bevor sich ein nachhaltiger Wendepunkt ausbildet. Damit zeichnet sich ein Umfeld ab, in dem geopolitische Spannungen und finanzielle Risiken zunehmend miteinander verschmelzen.

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