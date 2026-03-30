© Foto: Ramon Espinosa - APNach Monaten ohne Lieferungen hat am Montag ein Tanker Kuba erreicht. Krankenhäuser kämpfen, die Energieversorgung steht am Abgrund.Eine überraschende Kehrtwende aus Washington: US-Präsident Donald Trump erklärte am Sonntag, er habe "kein Problem" damit, dass ein russischer Öltanker Treibstoff nach Kuba liefere - und markierte damit einen abrupten Kurswechsel gegenüber der eigenen Politik. "Wenn ein Land gerade jetzt Öl nach Kuba liefern will, habe ich kein Problem damit, egal ob es Russland ist oder nicht", sagte Trump an Bord der Air Force One. Und weiter: "Ich würde es lieber zulassen, egal ob es Russland ist oder jemand anderes, denn die Menschen brauchen Heizung und Kühlung und all die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE