Die Haus Finanz Kontor GmbH (HFK) baut ihre Geschäftsführung aus. Dennis Rahe übernimmt zusammen mit Jörg Wesel die Leitung des Finanzierungsspezialisten innerhalb der Reuss Private Gruppe in Deutschland, zu der auch der Maklerpool FONDSNET gehört. Die Haus Finanz Kontor GmbH (HFK) verstärkt ihre Geschäftsführung. In Zukunft bildet Dennis Rahe gemeinsam mit Jörg Wesel die Leitung des Finanzierungsspezialisten innerhalb der Reuss Private Gruppe in Deutschland, zu der auch der Maklerpool FONDSNET ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact