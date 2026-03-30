Auch zu Beginn dieser Handelswoche steht der Iran-Krieg im Fokus des Handelsgeschehens an den Finanzmärkten. Kommt es zu einer weiteren Eskalation der Lage durch den Einsatz US-amerikanischer Bodentruppen im Iran?Hochgradig sensibel reagieren bereits die Ölpreise auf eine mögliche Zuspitzung der Lage. Brent Öl und WTI Öl verzeichnen zu Wochenbeginn kräftige Zugewinne. Und auch die Edelmetalle legen im frühen Montagshandel zu. So sprang der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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