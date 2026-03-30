EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Aktienrückkauf 2025: 31. Zwischenmeldung

CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



30.03.2026 / 11:31 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

CEWE Stiftung & Co. KGaA:

Erwerb eigener Aktien - 31. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Oldenburg, 30. März 2026. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) kauft seit dem 26. August 2025 eigene Aktien über die Börse zurück. Der Rückkauf basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2022, insgesamt bis zu 10% eigene Aktien zu erwerben. Der Rückkauf wird in Anwendung der safe-harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch die Baader Bank AG, München, ausgeführt.

Im Zeitraum vom 23. März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 wurden insgesamt 6.000 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien [Stück] Durchschnittskurs

[Euro] Volumen

[Euro] 23.03.2026 1.000 95,20000 95.200,00 24.03.2026 1.000 97,28000 97.280,00 25.03.2026 1.000 97,95000 97.950,00 26.03.2026 1.500 95,78000 143.670,00 27.03.2026 1.500 92,66667 139.000,00

Die Gesamtzahl der im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 26. August 2025 bis einschließlich 27. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 114.000 Stück Aktien.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der CEWE Stiftung & Co. KGaA unter ir.cewe.de im Bereich Investor Relations / CEWE Aktie / Aktienrückkauf verfügbar.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

CEWE Stiftung & Co. KGaA

Axel Weber (Leiter Investor Relations)

email: IR@cewe.de