EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: Marinomed Biotech AG / Veröffentlichung gemäß § 95a Abs. 5 AktienG

Marinomed Biotech AG: Veröffentlichung gemäß § 95a Abs. 5 AktienG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



30.03.2026 / 11:31 CET/CEST

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Directors' Dealings Art 19 MAR 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Andreas Grassauer

2. Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Marinomed Biotech AG b) LEI 529900GN3B1EN80XF405

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Bezugsrecht auf Aktien des Emittenten im Rahmen der Barkapitalerhöhung Kennung AT0000A3T5H4 b) Art des Geschäfts Erwerb: Einbuchung von Bezugsrechten (BZR), 4 BZR berechtigen zum Erwerb von 1 Aktie (angegebenes Volumen bezieht sich auf die maximal beziehbare Anzahl von AKtien) c) Preis(e) und Volumen Preis Volumen 14 EUR 33032 Stück d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 14 EUR 33032 Stück e) Datum des Geschäfts 2026-03-27; UTC+02:00 f) Ort des Geschäfts OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes

Kontaktdaten Name Andreas Grassauer E-Mail andreas.grassauer@marinomed.com Telefonnummer +43 2262 90300 Ort und Datum Vienna, 30.03.2026



30.03.2026 CET/CEST

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