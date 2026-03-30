© Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpaPalantir sichert sich den nächsten Großauftrag. Stellantis will Daten und künstliche Intelligenz tiefer in seine Abläufe drücken. Warum der Deal weit mehr ist als nur eine Vertragsverlängerung.Palantir Technologies hat seine langjährige Partnerschaft mit Stellantis verlängert und ausgebaut. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Der neue Vertrag läuft über fünf Jahre und knüpft an die Zusammenarbeit an, die 2016 begann. Stellantis will im Rahmen der Vereinbarung den Einsatz der Plattform Palantir Foundry ausweiten. Zudem soll die Palantir Artificial Intelligence Platform in ausgewählten Geschäftsbereichen und Regionen eingeführt werden. Nach Angaben von Palantir schafft Foundry eine …Den vollständigen Artikel lesen
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