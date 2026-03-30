Merz Aesthetics, deutsches Traditions- und weltweit eines der größten Unternehmen im Bereich der medizinischen Ästhetik, gibt bekannt, dass BELOTERO Balance die EU-Zulassung für zwei zusätzliche Indikationen erhalten hat: die Behandlung des Unteraugenbereiches (einschließlich Tränenrinne) und der waagerechten Stirnfalten1

"Mit diesen neuen Zulassungen stärkt BELOTERO Balance seine Position als vielseitiger Hyaluronsäure-Hautfiller mit zahlreichen zugelassenen Indikationen1, entwickelt, um sich nahtlos in die Haut zu integrieren und vorhersehbare, harmonische ästhetische Ergebnisse zu erzielen", sagte Dr. Kerstin Olsson, Head of Medical Affairs EMEA.

Die Zulassung dieser beiden neuen Indikationen wird durch fundierte klinische Ergebnisse gestützt:

In einer klinischen Untersuchung zum Unteraugenbereich zeigten 98,9 der Personen eine sichtbare Verbesserung in Woche 8, mit langanhaltenden Ergebnissen, die bis zu 72 Wochen anhielten , wobei keine schweren Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Behandlung gemeldet wurden. 2

in Woche 8, mit langanhaltenden Ergebnissen, die , wobei keine schweren Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Behandlung gemeldet wurden. In einer Untersuchung zu waagerechten Stirnfalten nach der Marktzulassung zeigten 82,7 der Teilnehmenden eine Verbesserung in Woche 12, begleitet von hoher Patientenzufriedenheit und ästhetischen Verbesserungen, die bis zu 24 Wochen anhielten 3

in Woche 12, begleitet von hoher Patientenzufriedenheit und ästhetischen Verbesserungen, die anhielten Die Erkenntnisse weisen auf das gut etablierte Sicherheitsprofil und die hohe Patientenzufriedenheit in Verbindung mit BELOTERO Balance hin2-3

"Diese neuen Indikationen bieten zusätzliche Optionen, die sich auf ein gut etabliertes Sicherheitsprofil und eine konsistent hohe Patientenzufriedenheit stützen. Sie knüpfen an die starke Dynamik von BELOTERO nach seinem 20-jährigen Jubiläum und der Einführung unserer verbesserten Spritze im Jahr 2025 an. Diese Ereignisse demonstrieren unseren Einsatz für kontinuierliche Innovation und Exzellenz in der ästhetischen Medizin", sagte Gonzalo Mibelli, Präsident EMEA Region, Merz Aesthetics.

Die Indikationen des Unteraugenbereichs und der waagerechten Stirnfalten sind nur in der EU zugelassen und werden ab September 2026 in die Packungsbeilage aufgenommen

Über BELOTERO Balance:

BELOTERO Balance ist ein injizierbares Hyaluronsäure-Gel, das zur Glättung von Gesichtsfältchen und -falten sowie zur Lippenaugmentation bestimmt ist. Es ist zur Injektion in die oberflächliche bis mittlere Hautschicht zur Behandlung von Nasolabialfalten, Marionettenfalten, perioralen Falten, waagerechten Stirnfalten und oralen Kommissuren und zur Injektion in die supraperiostale Hautschicht zur Behandlung des Unteraugenbereichs, einschließlich der Tränenrinne, indiziert. Zudem ist es für die submukosale oder subkutane Injektion zur Lippenvergrößerung indiziert.1

Über die BELOTERO Collection:

BELOTERO blickt auf 20 Jahre wissenschaftliche Forschung, klinischen Erfolg und Praxiserfahrung zurück und ist mit mehr als 21 Millionen verkauften Spritzen, Präsenz in über 90 Ländern und mit mehr als 150 wissenschaftlichen Veröffentlichungen4 eine der Hyaluronsäure-Filler-Kollektionen, denen die Verbraucher am meisten vertrauen. BELOTERO ist ein durchdachtes, umfangreiches Sortiment an äußerst kohäsiven Hyaluronsäure-Fillern, die durch harmonische Integration in das Gewebe vorhersehbare, harmonische Ergebnisse liefern können6. Das vollständige Portfolio bietet maßgeschneiderte Ansätze zur Optimierung der Gesichtszüge, Verbesserung der Hautqualität und sichtbaren Verringerung von Alterserscheinungen mit langanhaltenden**, natürlich aussehenden Ergebnissen5-6.

Über Merz Aesthetics

Merz Aesthetics ist ein Unternehmen im Bereich der medizinischen Ästhetik mit einer langen Tradition, Ärzten, Patienten und Mitarbeitern zu helfen, ihren Alltag mit Zuversicht zu leben. Unser Ziel ist es, Menschen weltweit dabei zu unterstützen, ihr bestes Selbst zu sein ganz gleich, was sie darunter verstehen. Das klinisch erprobte Produktportfolio umfasst Injektionspräparate und Geräte, die auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten zugeschnitten sind. Merz Aesthetics ist seit mehr als 115 Jahren in Familienbesitz und bekannt dafür, einzigartige Beziehungen zu Kunden aufzubauen, die sich wie Familienmitglieder fühlen. Der globale Hauptsitz von Merz Aesthetics befindet sich in Raleigh, North Carolina, mit einer kommerziellen Präsenz in 90 Ländern weltweit. Das Unternehmen gehört außerdem zur Merz Group, die 1908 gegründet wurde und ihren Sitz in Frankfurt am Main hat. Erfahren Sie mehr unter merzaesthetics.com.

Quellenangaben

Gebrauchsanweisungen für BELOTERO Balance Lidocaine. 2026. Merz Aesthetics. Klinischer Studienbericht. Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Belotero Balance Lidocaine zur Volumenaugmentation des Unteraugenbereichs. 2022. Klinischer Untersuchungsbericht. Klinische Folgestudie nach Marktzulassung von Belotero Balance Lidocaine für waagerechte Stirnfalten. 2024. Merz Aesthetics, Archivdaten, 2026. Gavard Molliard S, Albert S, Mondon K. Key importance of compression properties in the biophysical characteristics of hyaluronic acid soft-tissue fillers. J Mech Behav Biomed Mater. 2016;61:290-298. doi:10.1016/j.jmbbm.2016.04.001 van Loghem J, Sattler S, Casabona G, et al. Consensus on the Use of Hyaluronic Acid Fillers from the Cohesive Polydensified Matrix Range: Best Practice in Specific Facial Indications. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2021;14:1175-1199. Published 2021 Sep 8. doi:10.2147/CCID.S311017** Je nach verwendetem Produkt beträgt die Wirkungsdauer laut klinischen Daten zwischen 6 und 18 Monaten.

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