GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich / Schlagwort(e): Sonstiges

PERIODISCHE BRANDSCHUTZKONTROLLEN - GUTES ZEUGNIS FÜR ACHT ZÜRCHER CLUBS



30.03.2026 / 12:02 CET/CEST





Medienmitteilung In der Nacht vom 27. auf den 28. März 2026 führte die Feuerpolizei der Stadt Zürich in acht Zürcher Clubs, Bars und Discos unangemeldete Brandschutzkontrollen durch. Lars Mülli, Direktor der GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich, hat die Kontrollen begleitet. Die Bilanz für die überprüften Gaststätten fällt sehr positiv aus. Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich überwacht und unterstützt gemeinsam mit den Gemeinden den Brandschutzvollzug im Kanton Zürich. Grundlage für die feuerpolizeilichen Kontrollen ist die Weisung 20.02 «Feuerpolizeiliche Kontrollen» der GVZ, in der die Zuständigkeiten von periodischen Kontrollen, deren Inhalt und Turnus geregelt sind. In der Stadt Zürich werden feuerpolizeiliche Aufgaben durch Brandschutzexperten von Schutz & Rettung Zürich wahrgenommen. Dazu gehört die regelmässige Kontrolle von Clubs, die jederzeit auch unangemeldet erfolgen kann. Betriebe bis 300 Personen werden durch die Gemeinde mindestens alle vier Jahre und Betriebe über 300 Personen alle zwei Jahre durch die GVZ kontrolliert. Gute Noten für die kontrollierten Clubs, Discos und Bars

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Brandschutzexperten von Schutz & Rettung Zürich in acht Zürcher Clubs, Bars und Discos unangemeldete Brandschutzkontrollen durchgeführt. Dabei wurden insbesondere die Fluchtwege auf ihre Zugänglichkeit geprüft sowie kontrolliert, ob Baumaterialien und Dekorationen den Brandschutzanforderungen entsprechen. Weiter wurde überprüft, ob der Zugang für die Feuerwehr jederzeit ungehindert möglich ist. In allen Lokalitäten zeigte sich die Betreiberschaft sehr kooperativ: Die Kontrollen konnten problemlos durchgeführt werden, und die anwesenden Security-Mitarbeitenden waren bestens über die Fluchtwege und vorhandenen Löschmittel informiert. Auch zur Anzahl der anwesenden Gäste erhielten die Brandschutzexperten umgehend und professionell Auskunft. Nach den Kontrollen sagte Lars Mülli: «Wir können allen acht Betrieben ein gutes Zeugnis ausstellen. Lediglich in einem Fall musste der Fluchtweg in unserem Beisein von unzulässiger Brandlast geräumt werden. Ich danke den Brandschutzexperten für ihre gründlichen Kontrollen und allen Betreibern für ihre Umsicht im Sinne der Personensicherheit.» Link zur Medienmitteilung

Link zur Weisung 20.02 «Feuerpolizeiliche Kontrollen»

Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert die Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 140 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.

Ansprechpersonen für Medien: Lars Mülli, Direktor

erreichbar heute, 30. März 2026, 13.30 bis 14.00 Uhr Barbara Greuter, Kommunikationsverantwortliche

T 044 308 21 54

kommunikation@gvz.ch



Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News