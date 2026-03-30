Der Ölmarkt erlebt weiterhin eine außergewöhnliche Phase: Nicht nur der Ölpreis ist im März regelrecht explodiert, sondern auch die Nervosität der Anleger hat deutlich zugenommen. Diese potenziellen Szenarien sollten Anleger unbedingt im Auge behalten. Besonders auffällig ist der sprunghafte Anstieg des CBOE-Ölvolatilitätsindex (OVX), der seit Ausbruch des Irankriegs von 65 auf 97 Prozent geklettert ist. Ein derart starkes Plus signalisiert extreme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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