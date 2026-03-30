Die Coinbase-Aktie hatte zuletzt keine gute Zeit an der Börse. Innerhalb der letzten sechs Monate hat sich der Kurs der Kryptobörse halbiert. Was zieht Coinbase seit geraumer Zeit in den Kurskeller und ist Besserung in Sicht? Schwache Geschäftsentwicklung Die Coinbase-Aktie leidet seit Wochen unter einer fatalen Kombination aus einer schwachen Geschäftsentwicklung und einer hohen regulatorischen Unsicherheit. Zuerst zu den Financials: Coinbase ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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