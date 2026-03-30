Den März werden Estée Lauder-Aktionäre am liebsten rückgängig machen wollen. Seit Monatsbeginn hat der US-Kosmetikkonzern fast -40% an Börsenwert verloren. Was zieht die Estée Lauder-Aktie seit Wochen so stark nach unten und können Anleger hier das Turnaround-Investment des Jahres machen? Von Erfolgskonzern zum Sanierungsfall Estée Lauder gehörte einst zu den erfolgreichsten Kosmetikkonzernen der Welt, doch inzwischen ist der legendäre US-Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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