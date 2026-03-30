Aktienmärkte ohne klare Richtung: Anleger bleiben vor Ostern vorsichtig

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zu Beginn der verkürzten Osterwoche wenig verändert. Der DAX startet mit leichten Abschlägen in den Handel und bewegt sich weiter in einer Phase erhöhter Unsicherheit. Auch der EuroStoxx 50 tendiert moderat fester, ohne neue Impulse zu entwickeln. An den internationalen Börsen präsentiert sich ein uneinheitliches Bild. Die US-Indizes notieren vorbörslich leicht im Plus, während der japanische Nikkei 225 den Handel mit Aufschlägen beendete.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt des Tages stehen die deutschen Verbraucherpreisdaten, die neue Hinweise liefern, wie stark die gestiegenen Energiepreise mittlerweile auf die Inflation durchschlagen. Hintergrund ist der weiter eskalierte Konflikt in der Golfregion, der den Ölmarkt fest im Griff hält. Die anhaltende Blockade der Straße von Hormus und das Ausbleiben diplomatischer Fortschritte sorgen für Angebotsrisiken, die Inflations- und Konjunktursorgen zugleich nähren. Der Ölpreis bleibt damit der zentrale makroökonomische Taktgeber für die Märkte.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Suss Microtec steht deutlich unter Druck. Die Aktie gibt spürbar nach, nachdem der Halbleiterausrüster mit einem enttäuschenden Margenausblick für 2026 die Erwartungen gebremst hat. Zwar fielen die Zahlen für 2025 besser aus als befürchtet, doch das avisierte Margenzielband signalisiert ein Übergangsjahr mit erhöhtem Investitionsbedarf.
Auch die Aktie von Secunet Security Networks setzt ihre Schwächephase fort und gerät zum Wochenauftrackt nochmal deutlich unter Druck. Die Aktie weitet die bestehenden Verluste aus, obwohl das Unternehmen mit der Vorlage des testierten Geschäftsberichts für 2025 die bereits bekannten Zahlen bestätigte und an den Zielen für das laufende Jahr festhält. Am Markt überwiegt dennoch Zurückhaltung. Die Ergebnisse liefern aktuell keine neuen Impulse, um das angeschlagene Sentiment zu drehen, während das insgesamt nervöse Marktumfeld risikoreichere Nebenwerte zusätzlich belastet.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bull
|UG4ZCD
|6,88
|21719,114095 Punkte
|34
|Open End
|DAX
|Bull
|HD7TZE
|33,48
|19016,304712 Punkte
|6,71
|Open End
|DAX
|Bull
|UG4ZAY
|11,85
|21205,238369 Punkte
|19,05
|Open End
|DAX
|Bear
|UN43K4
|10,39
|23352,55872 Punkte
|21,37
|Open End
|DAX
|Bear
|UN402F
|16,76
|24006,783733 Punkte
|13,4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.03.2026; 11:15 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Exxon Mobile Corp.
|Call
|UN06NV
|4,08
|130,00 USD
|3,04
|16.09.2026
|Rheinmettal AG
|Call
|UG512P
|1,20
|2000,00 EUR
|9,71
|17.06.2026
|Allianz SE
|Call
|UG2GQU
|0,18
|400,00 EUR
|18,39
|17.06.2026
|DAX
|Put
|UN4FDM
|22,46
|24600,00 Punkte
|-9,49
|10.04.2026
|DAX
|Put
|UN501N
|26,13
|25000,00 Punkte
|-7,99
|24.04.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.03.2026; 11:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Tesla, Inc.
|Long
|UN4W73
|1,13
|325,864455 USD
|10
|Open End
|DAX
|Short
|UG611R
|1,29
|23785,766677 Punkte
|-15
|Open End
|DAX
|Short
|UN6DW2
|8,19
|23044,108333 Punkte
|-30
|Open End
|Tesla, Inc.
|Short
|UN15MN
|1,21
|398,014427 USD
|-10
|Open End
|Rheinmetall AG
|Short
|UG46FK
|2,30
|920,323762 EUR
|-3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.03.2026; 11:15 Uhr;
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