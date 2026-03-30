© Foto: Dall-ENach massiven Störungen durch den Wirbelsturm Narelle nimmt Rio Tinto den Betrieb wieder auf. Trotz Millionenverlusten hält der Konzern an seiner Prognose fest.Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat nach dem Durchzug des tropischen Wirbelsturms Narelle den Betrieb an drei von vier Eisenerz-Terminals in der Pilbara-Region wieder aufgenommen, wie Reuters berichtet. Die Verschiffung sei am 28. März wieder angelaufen, nachdem die Häfen seit dem 24. März geschlossen waren. Der vierte Verladepunkt Cape Lambert A, der sich derzeit in Reparatur befindet, soll "in den kommenden Tagen" folgen, erklärte der Konzern. Die Aktie von Rio Tinto beendete den Handel in Australien mit einem deutlichen Plus von 4,93 …Den vollständigen Artikel lesen
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