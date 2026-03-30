Die Debatte um die Reform der geförderten Altersvorsorge konzentriert sich zu stark auf Kosten und Provisionen, meint Makler Alexander Kukovic. Eine ganze Branche habe sich unter Wert verkauft. Der Makler fordert eine Neubewertung der Rolle von Vermittlern - und warnt vor den Folgen der Reform. Ein Kommentar von Alexander Kukovic, bamboo finance GmbHDie aktuelle Diskussion rund um die Altersvorsorgereform wird derzeit zu stark auf einen einzigen Aspekt reduziert: die Kosten. Kostendeckel und Provisionshaftung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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