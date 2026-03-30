OpenAIs Entscheidung, seine Video-KI Sora einzustellen, kam selbst für viele Insider:innen überraschend. Die Gründe dafür sind vielfältig -Â und die täglich angefallenen hohen Verluste nur einer davon. Noch Mitte März 2026 hieß es, dass OpenAI Sora in ChatGPT integrieren wolle. Kaum zwei Wochen später zog OpenAI seiner Video-KI dann überraschend den Stecker. Was brachte CEO Sam Altman zu dieser Entscheidung? Vielfältige Gründe für das Sora-Aus Laut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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