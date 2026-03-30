Skoda hat einen ersten Ausblick auf sein kommendes großes Elektro-SUV Peaq gewährt und dabei einige Eckdaten genannt. Das elektrische Top-Modell der tschechischen VW-Marke wird fast 4,90 Meter lang und kommt in drei Antriebs-Versionen. Der auf der Konzeptstudie Vision 7S basierende Peaq wird ab Mitte 2026 das vollelektrische Angebot von Skoda nach oben hin abrunden. Er ist fast 4,9 Meter lang und bietet je nach Konfiguration Platz für fünf oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net