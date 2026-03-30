Die Supermarktkette Coop ist dabei, die Logistik zur Versorgung ihrer Lebensmittelgeschäfte in der schwedischen Region Uppland komplett auf Elektro-Fahrzeuge auszulegen. Dabei hilft ihr Technik-Partner Einride, der sich auf die Elektrifizierung regionaler Transportnetze spezialisiert hat. Die Region Uppland umfasst knapp 13.000 Quadratkilometer Fläche und liegt nördlich von Stockholm an der Ostsee. Coop betreibt in dieser Region 23 Filialen und hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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