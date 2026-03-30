© Foto: OpenAIAfrikas größte Raffinerie läuft auf Hochtouren - doch in Nigeria explodieren die Spritpreise. Die Treibstoffpreise im ölproduzierenden Nigeria erreichten Rekordhöhen, wie Branchenzahlen zeigen. Selbst die maximale Produktionskapazität der riesigen Dangote-Erdölraffinerie konnte dem steigenden Ölpreis nichts entgegensetzen, berichtet Reuters am Montag. Die Raffinerie mit einer Kapazität von 650.000 Barrel pro Tag, es ist die größte Afrikas, nahm Anfang des Jahres ihren vollen Betrieb auf. Doch nun stehen die Nigerianer vor dem Schock eines Preisanstiegs von 65 Prozent. Die positiven Auswirkungen der neuen Raffinerie wurden durch die Notwendigkeit, große Mengen teuren Rohöls aus dem Ausland …Den vollständigen Artikel lesen
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