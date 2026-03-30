Further Group wagt den Schritt auf den deutschen Markt. Das Unternehmen ist ein globaler Spezialist für grenzüberschreitende Gesundheitslösungen. Es ermöglicht Versicherern Zugriff auf weltweite medizinische Expertise bei schweren und komplexen Erkrankungen für ihre Kunden. Der globale Spezialist für grenzüberschreitende Gesundheitslösungen für Versicherer und Unternehmen, Further Group, hat seinen Start auf dem deutschen Markt bekannt gegeben. Den vollständigen Artikel lesen ...
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