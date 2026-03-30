Während der breite Markt mit Unsicherheit kämpft und viele Depots im roten Bereich verharren, hat sich die Burggraben-Strategie erneut als geniales Investmentkonzept herausgestellt. Warren Buffett hat diesen Ansatz dank seiner außerordentlichen Erfahrung über Jahrzehnte hinweg perfektioniert - und jetzt können Anleger direkt davon profitieren.In nur zwei Tagen konnten die exklusiven Optionsscheine aus dem Aktienreport "Die "Immer"-Gewinner" ein Plus von 13 Prozent verbuchen. Dieser schnelle Teilerfolg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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