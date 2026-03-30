Mit der Einführung des Artist Pro 27 (Gen 2) setzt XPPen neue Maßstäbe für kreative Prozesse. Ausgestattet mit einem 27-Zoll 4K 120Hz Touchdisplay und herausragender Farbgenauigkeit, bietet es professionelle Lösungen für kreative Projekte. Professionelle Farbgenauigkeit für Designer und Fotografen Mit 1,07 Milliarden Farben und einer Farbraumabdeckung von 99 Prozent Adobe RGB, 99 Prozent sRGB und 97 Prozent Display P3, garantiert Artist Pro 27 (Gen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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