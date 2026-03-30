Bonn (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche hat der Konflikt im Nahen Osten die Stimmung der europäischen Unternehmen spürbar belastet: Der HCOB-Einkaufsmanagerindex (PMI) der Eurozone fiel im März auf ein 10-Monats-Tief von 50,5, so die Analysten von Postbank Research.Positiv sei jedoch festzuhalten, dass der Index weiterhin Expansion signalisiere und sich das verarbeitende Gewerbe insgesamt stabil gezeigt habe; der Rückgang habe sich vor allem auf den Dienstleistungssektor konzentriert. In dieser Woche richte sich der Fokus auf die Auswirkungen des Konflikts auf die Inflation in der Eurozone, weshalb die vorläufigen VPI-Daten für März besonders aufmerksam verfolgt würden. Steigende Energiepreise dürften den Gesamt-VPI belasten, während der Kern-VPI zumindest kurzfristig weniger betroffen sein dürfte. Auf ihrer Sitzung im März habe die EZB ihre Prognose für die Gesamtinflation 2026 auf 2,7% angehoben - ein Plus von 0,7 Prozentpunkten. Ergänzt werde das Inflationsbild für März durch VPI-Veröffentlichungen aus Deutschland, Frankreich und Italien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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