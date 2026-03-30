Bonn (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche wird ein vollständiges Set an Aktivitäts- und Stimmungsindikatoren veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.Besonderes Augenmerk gelte den Non-Farm-Payrolls für März (Freitag), für die ein Anstieg von +67 Tsd. erwartet werde (nach -92 Tsd. im Februar). Dies würde die zuletzt beobachtete, deutlichere Abschwächung des Arbeitsmarkts bestätigen, nachdem die privaten Beschäftigungszuwächse in den vergangenen sechs Monaten im Durchschnitt nahe null gelegen hätten. Zudem hätten sich im Februar 9 von 11 Kategorien negativ entwickelt. Am Dienstag dürften die JOLTS-Stellenangebote für Februar gegenüber Januar zurückgehen (von 6,946 Mio. auf 6,542 Mio.), und am Mittwoch werde für den ADP-Beschäftigungsbericht ein Zuwachs von +37 Tsd. erwartet, ebenfalls unter dem Februar-Wert von +63 Tsd. Weitere wichtige Indikatoren seien das Conference Board-Verbrauchervertrauen (Dienstag), die Einzelhandelsumsätze für Februar (Mittwoch) sowie der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe (Mittwoch) und den Dienstleistungssektor (Freitag). Beide Indizes lägen weiterhin über der 50-Punkte-Marke, der Fokus dürfte jedoch klar auf den Inflationserwartungen liegen, die durch den Ölpreisschock beeinflusst würden. ...

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