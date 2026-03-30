Der chinesische Batteriehersteller CALB hat in seinem Werk in Chengdu die Serienproduktion seines Batteriesystems für Aridge aufgenommen, die Flugauto-Sparte von Xpeng. Die Batterien werden im Land Aircraft Carrier zum Einsatz kommen. Bei jenem Land Aircraft Carrier handelt es sich um das besondere Modellkonzept von Aridge: Das Unternehmen will ein zweiteiliges Fahrzeugs-System verkaufen: Das "Flugauto" an sich ist ein eVTOL, also ein elektrischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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