Bonn (ots) -
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ, wurde heute (30. März 2026) zum Antrittsbesuch von Papst Leo XIV. in Audienz empfangen. Bereits im November vergangenen Jahres war Bischof Wilmer in seiner Eigenschaft als Bischof von Hildesheim beim Papst.
Zentrales Thema des Gesprächs waren die Verkündigung des Evangeliums und in diesem Zusammenhang auch die Situation der Kirche in Deutschland. Bischof Wilmer dankte dem Heiligen Vater für das Vertrauen angesichts seiner Berufung als Bischof von Münster.
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Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz
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53113 Bonn
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28823/6246321
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