HistoSonics, der Entwickler des Edison-Histotripsy-Systems und einer neuartigen Plattform für die Histotripsy-Therapie, gab heute bekannt, dass im Rahmen der WOLVERINE-Studie einer prospektiven Machbarkeitsstudie zur Bewertung des Edison-Histotripsy-Systems bei der Behandlung der benignen Prostatahyperplasie (BPH) die ersten Patienten erfolgreich behandelt wurden. Die Studie findet im Prince of Wales Hospital in Hongkong statt, einem Lehrkrankenhaus der Chinese University of Hong Kong. Das Edison-System ist eine neuartige, nicht-invasive, bildgesteuerte Plattform, die die mechanischen Eigenschaften von fokussiertem Ultraschall auch als Histotripsie bezeichnet nutzt, um unerwünschtes Gewebe zu zerstören, ohne dass invasive Eingriffe erforderlich sind, und dies mit potenziell weniger Nebenwirkungen als bei herkömmlichen, invasiven Therapien.

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HistoSonics Non-Invasive Edison Histotripsy System Image credit: HistoSonics

WOLVERINE ist eine prospektive, multizentrische, einarmige Machbarkeitsstudie, die darauf ausgelegt ist, die Sicherheit des Edison-Histotripsy-Systems bei der Behandlung der symptomatischen benignen Prostatahyperplasie (BPH) zu bewerten. Es wird erwartet, dass im Rahmen der Studie bis zu 20 Patienten aufgenommen und behandelt werden. Im Anschluss an die Behandlung werden die Teilnehmer innerhalb von 72 Stunden nach dem Eingriff einer bildgebenden Untersuchung unterzogen, um die unmittelbare Wirkung der Behandlung zu beurteilen. Die Patienten werden anschließend langfristig beobachtet, um die Sicherheit und die Behandlungsergebnisse weiter zu bewerten.

"BPH betrifft weltweit Millionen von Männern, und die meisten der derzeit verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten erfordern invasive Eingriffe oder sind mit langen Genesungszeiten verbunden", sagte Mike Blue, Chairman und CEO von HistoSonics. "Wir sind davon überzeugt, dass die Fähigkeit der Histotripsie, das Zielgewebe auf vollständig nicht-invasive Weise mechanisch zu zerstören, das Potenzial hat, die Behandlung der BPH grundlegend zu verändern." "Darüber hinaus stellt dieser Meilenstein einen bedeutenden Fortschritt in unserem Bestreben dar, die einzigartigen Vorteile der Histotripsie auf eine Vielzahl schwerwiegender klinischer Erkrankungen im gesamten Körper auszuweiten."

"Wir sind begeistert und sehr stolz darauf, dass das Prince of Wales Hospital als weltweit erste Einrichtung diesen neuartigen Behandlungsansatz im Rahmen einer klinischen Studie anbietet und damit künftig möglicherweise Patienten mit BPH helfen kann", sagte Dr. Peter Chiu, Studienleiter und außerordentlicher Professor an der Chinese University of Hong Kong. "Sollte sich die Histotripsie als sicher und wirksam erweisen, könnte ihr nicht-invasiver Charakter die Art und Weise verändern, wie die BPH bei vielen Patienten mit Symptomen des unteren Harntrakts weltweit behandelt wird."

Die gutartige Prostatahyperplasie ist eine der häufigsten urologischen Erkrankungen bei älteren Männern. Etwa 50 Prozent der Männer über 50 und bis zu 80 Prozent der Männer über 80 leiden unter Symptomen, die mit einer BPH in Verbindung stehen. Weltweit sind mehr als 110 Millionen Männer von dieser Erkrankung betroffen, und es wird erwartet, dass ihre Prävalenz mit der zunehmenden Alterung der Bevölkerung weiter steigen wird.

Das Edison-Histotripsy-System ist derzeit in den Vereinigten Staaten für die Zerstörung von Lebertumoren zugelassen. Die Anwendung des Edison-Systems zur Behandlung der benignen Prostatahyperplasie ist derzeit auf den Einsatz zu Forschungszwecken beschränkt.

Über HistoSonics

HistoSonics ist ein privat geführtes Medizintechnikunternehmen, das eine nicht-invasive Plattform und eine proprietäre Schallstrahltherapie entwickelt, die auf der Wissenschaft der Histotripsie basiert, einem neuartigen Wirkmechanismus, bei dem fokussierter Ultraschall eingesetzt wird, um unerwünschtes Gewebe und Tumore mechanisch zu zerstören und zu verflüssigen. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Vermarktung seines Edison-Systems in den USA und ausgewählten globalen Märkten für die Leberbehandlung und erweitert gleichzeitig die Anwendungen der Histotripsie auf andere Organe wie Niere, Bauchspeicheldrüse, Prostata und andere. HistoSonics hat Niederlassungen in Ann Arbor, Michigan, und Minneapolis, Minnesota. Weitere Informationen zum Edison Histotripsy System finden Sie unter: www.histosonics.com. Für patientenbezogene Informationen besuchen Sie bitte: www.myhistotripsy.com.

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