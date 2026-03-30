Mit der Ankündigung, dass ein Börsengang (IPO) bei dem US-Weltraumunternehmen SpaceX vorgesehen ist, nahm das Interesse an dem Unternehmen von Elon Musk ständig zu. 2026 soll es so weit sein und es dürfte der größte Börsengang der Geschichte werden. Mediengerüchte zum Börsengang Genaue Daten zum Umfang und Termin des IPO gibt es noch nicht. Dennoch kursieren bereits Mediengerüchte, die sich auf Insider berufen. Hierzu zählen Bloomberg und The Information. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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