Hohe Zinsen, Kreditstress und neue Öl-Risiken setzen den Markt unter Druck. Ein Bericht von Wedbush zeigt, warum Anleger jetzt viel genauer hinschauen müssen. Wo trotzdem Chancen lauern. Hohe Zinsen, Spannungen an den Kreditmärkten und neue Risiken am Ölmarkt setzen die Finanzmärkte zunehmend unter Druck. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht von Seth Basham von Wedbush Securities. In seinem Bericht macht Basham vor allem die gestiegenen Kapitalkosten als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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