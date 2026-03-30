Mainz (ots) -
Woche 17/26
Freitag, 24.04.
Bitte Programmänderung beachten:
4.45 Weltmacht Amazon - Das Reich des Jeff Bezos
USA 2020
"Die smarten Verführer - Hochstapler in der Wirtschaft: Blut, Wind und das große Geld" entfällt
Woche 18/26
Samstag, 25.04.
Bitte Programmänderungen beachten:
"Die smarten Verführer - Hochstapler in der Wirtschaft: Crypto-Pleite, "WeCrashed" und der Fall Wirecard" um 5.30 Uhr entfällt "Weltmacht Facebook - Das Reich des Mark Zuckerberg" um 6.15 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Bitte Programmänderungen beachten:
4.15 DDR - die entsorgte Republik
Anschluss oder Wiedervereinigung
Deutschland 2019
"ZDF.reportage: Jung im Osten - Wie wir wirklich leben" entfällt "DDR mobil - Trecker, Laster und Multicar" um 4.45 Uhr entfällt
Montag, 27.04.
Bitte Programmänderung beachten:
6.30 Wer ist Maha Vajiralongkorn?
Deutschland 2022
"Die sieben großen Rätsel der Menschheit" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 28.04.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Die sieben großen Lügen der Geschichte
Deutschland 2023
"Die großen Lügen der Geschichte: Propaganda auf der Säuglingsstation" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 30.04.
Bitte Programmergänzung beachten:
6.45 Wer ist die Familie Murdoch?
Deutschland 2023
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6246338
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