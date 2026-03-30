© Foto: Jeff Chiu - APNach einer Gerichtsniederlage droht Meta Platforms, dass die eigene Forschung zur größten Gefahr für das KI-Geschäft des Unternehmens wird.Die jüngsten Gerichtsniederlagen von Meta Platforms setzen den Konzern zunehmend unter Druck - und könnten weitreichende Folgen für die Zukunft der KI-Forschung in der gesamten Technologiebranche haben. Interne Untersuchungen des Unternehmens, die ursprünglich Transparenz und Verantwortungsbewusstsein demonstrieren sollten, entwickeln sich nun zu einem erheblichen rechtlichen Risiko. Interne Forschung widerspricht öffentlicher Darstellung Im Zentrum der Verfahren standen interne Dokumente und Studien, die laut Aussagen von Brian Boland, einem ehemaligen …Den vollständigen Artikel lesen
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