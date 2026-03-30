Der globale Wettlauf um Energie, künstliche Intelligenz und autonome Verteidigungssysteme hat längst begonnen - und nur wenige Unternehmen positionieren sich gleichzeitig in allen drei Zukunftsmärkten. First Hydrogen Corp. (0,23 EUR | 0,40 CAD | Kürzel: FHYD | WKN: A3C40W | ISIN: CA32057N1042 | MCAP 20 Mio. EUR) entwickelt derzeit Technologien, die von Small Modular Reactors (SMRs) über strategische Forschungspartnerschaften bis hin zu KI-gesteuerten Robotiksystemen für sicherheitskritische Einsätze reichen. Besonders die Kombination aus nuklearer Grundlastenergie und autonomen Systemen trifft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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