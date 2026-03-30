Der Krieg im Nahen Osten tobt weiterhin. Doch Donald Trump gibt sich zuversichtlich. Auf seinem Netzwerk Truth Social teilte der US-Präsident mit, dass die USA nun "ernsthafte Gespräche mit einem neuen und vernünftigeren Regime" führen würden, um den Krieg zu beenden. An den Märkten drehen die Indizes daher deutlich auf. Doch es gibt bereits ein neues Angriffsziel.Die Börsen reagieren gewohnt sensibel auf Nachrichten aus dem Oval Office. Dass Trump von einem "vernünftigeren Regime" spricht, nährt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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