Platform Group SE & Co. KGaA treibt ihre Expansion im margenstarken Optikmarkt konsequent voran. Mit der nächsten Übernahme setzt das Unternehmen seinen Wachstumskurs im Segment "Optics & Hearing" fort - und untermauert damit eine Strategie, die zunehmend für Aufmerksamkeit bei Investoren sorgt. Nächster Zukauf: The Platform Group stärkt Präsenz im Premium-Segment Mit der Übernahme der Blickpunkt GmbH Brillen und Contactlinsen in Starnberg baut TPG ihr Filialnetz weiter aus. Der Standort gilt als besonders attraktiv, nicht zuletzt aufgrund einer kaufkräftigen Kundschaft und eines hochwertigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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