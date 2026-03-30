Leipzig (ots) -Mieten und Baupreise steigen, gefragter Wohnraum ist knapp und teuer, während im ländlichen Raum Wohnungen leer stehen, in die niemand ziehen will. Wie ein Ausgleich gelingen kann, ist Thema bei "Fakt ist!" aus Magdeburg am 1. April ab 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen und im Livestream auf mdr.de.Gutes Wohnen ist ein Thema - auch in Mitteldeutschland. Zwar gibt es aufgrund des demografischen Wandels wohl eher ein Problem mit Leerstand als mit Wohnraummangel. Doch vor allem in den Großstädten, Boom-Towns wie Leipzig und Jena, in Dresden, Erfurt oder Magdeburg wird attraktiver Wohnraum teurer und knapper.Begehrt ist er nicht nur bei Studierenden und jungen Gutverdienern, sondern auch bei älteren Menschen. Von denen verkaufen viele ihre Häuschen, um in barrierefreie oder barrierearme Wohnungen umzuziehen. Solcher Wohnraum wird künftig deutlich mehr gefragt sein. Doch vielerorts stockt der Bau, wie auch bei Sozialwohnungen, von denen es nicht überall genug gibt.Bauträger und Wohnungsunternehmen nennen die enorm gestiegenen Preise für Energie und Material als einen Hauptgrund für die zögerliche Bautätigkeit; manches Projekt sei dadurch kurzerhand zu teuer geworden. Zudem würden zu viele Vorschriften und Regulierungen Bauprojekte ausbremsen. Vermieter klagen über Sanierungsstau und mangelnde Fördermöglichkeiten. Sie alle fordern von der Politik, diese Probleme zu lösen.Mietervereine wiederum schlagen angesichts steigender Wohnkosten Alarm. Immer häufiger drohten steigende Mieten Menschen aus ihren Wohnungen zu vertreiben und arm zu machen.Lohnt sich der Bau oder der Erwerb von Wohneigentum - und zu welchem Preis? Braucht es eine flächendeckende Mietpreisbremse? Und was muss man tun, um bürokratische Hürden abzubauen?Über diese Fragen diskutiert Susann Reichenbach mit folgenden Gästen:- Sven Haller (FDP) - Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur des Landes Sachsen-Anhalt,- Falko Grube (SPD) - Landtagsabgeordneter aus Sachsen-Anhalt und Stadtrat in Magdeburg,- Matthias Büttner (AfD) - Landtagsabgeordneter aus Sachsen-Anhalt und Stadtrat in Staßfurt sowie- Katrin Zimmermann, Immobilienverband Deutschland IVD.Bürgerreporter Stefan Bernschein spricht mit Hausbesitzern und Häuslebauern sowie Vertretern der Mieter und der Wohnungswirtschaft. Außerdem hat er Zakaria Said vom Deutschen Mieterbund zu Gast. Der Livestream auf mdr.de wird mit einem Chat begleitet, in dem Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Meinungen in die Sendung einbringen können.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6246384