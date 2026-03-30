Mainz (ots) -Welche Bedeutung hat die Beziehung zu Eltern und Geschwistern? Und welche Auswirkungen hat eine Trennung? In vier neuen Folgen von "Terra Xplore" geht Psychologe Leon Windscheid diesen Fragen nach und trifft dafür unter anderen Collien Fernandes, Felix und Christian Neureuther, die Ehrlich Brothers sowie Rhea Harder-Vennewald. Alle vier Folgen sind bereits im ZDF-Streaming-Portal abrufbar, im ZDF sind die Sendungen ab Sonntag, 5. April 2026, 17.15 Uhr, zu sehen.Neustart nach Trennung. Mit Collien FernandesSonntag, 5. April 2026, 20.15 UhrEine Trennung fühlt sich für viele wie persönliches Scheitern an. Psychologe Leon Windscheid will wissen: Welche Chancen bietet eine Trennung? Wie geht man fair und respektvoll auseinander? Darüber spricht Leon Windscheid in dieser "Terra Xplore"-Folge unter anderen mit Collien Fernandes. Eine Sendung über Abschiede, Neuanfänge und die Erkenntnis, dass Trennung nicht nur das Ende einer Beziehung ist. Die Dreharbeiten fanden im Herbst 2025 statt.Was macht einen Papa aus? Mit Christian und Felix NeureutherSonntag, 12. April 2026, 17.15 UhrWie wichtig sind Väter? Welchen Einfluss haben sie, und was geben Männer weiter, wenn sie Väter werden? Leon Windscheid trifft dafür die Ski-Legenden und Weltklasse-Athleten Christian und Felix Neureuther. Christian Neureuther war für seinen Sohn immer Vorbild und Begleiter - nicht nur im Sport, sondern vor allem im Leben. Heute ist Felix Neureuther selbst vierfacher Vater. In einem Studioexperiment geht Leon Windscheid der Frage nach, was Vatersein heute heißt.Was geben uns Geschwister? Mit den Ehrlich-BrothersSonntag, 19. April 2026, 17.15 UhrSie sind die längste Beziehung unseres Lebens: Geschwister waren da, bevor man Partner oder Partnerinnen kennengelernt hat, und oft bleiben sie, wenn andere gehen. Forschende sind sich einig: Schwestern und Brüder prägen die eigene Persönlichkeit wie kaum jemand sonst. Aber wie genau passiert das? Und warum werden manche Geschwister zu engsten Vertrauten, während andere sich entfremden? Was verraten Geschwister über einen selbst? Leon Windscheid trifft unter anderen die Ehrlich Brothers: Seit mehr als 20 Jahren feiern die Brüder gemeinsam als Magier Erfolge. Was hält zusammen?Ist Mama die Beste? Mit Rhea Harder-VennewaldSonntag, 10. Mai 2026 (Muttertag), um 17.15 UhrKaum eine Rolle ist aufgeladener als die der Mutter; Mutterliebe gilt als bedingungslos und einfach da. Doch überhöhte Ideale und Perfektionsansprüche setzen Mütter maßlos und vor allem unnötig unter Druck. In dieser "Terra Xplore"-Folge fragt Leon Windscheid: Was bedeutet Muttersein, und wie sehr prägen Mütter das Leben ihrer Kinder? Dafür trifft der Psychologe unter anderen die Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald (u. a. "Notruf Hafenkante" im ZDF). Die Mutter von drei Kindern spricht offen über Nähe, Erschöpfung und den Versuch, "gut genug" zu sein zwischen Drehalltag und Familie.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/terraxplore) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Mehr Informationen zu den einzelnen und weiteren "Terra Xplore"-Folgen sind im ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/terra-xplore-was-macht-familie-mit-uns) verfügbar.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6246380