Sollte die Union auf eine günstige Gelegenheit gewartet haben, sich gesichtswahrend aus dem energiepolitischen Fiasko fortzustehlen, so ist dieser Moment wohl gekommen. Am Donnerstag formte das Europäische Parlament eine breite Koalition der unionsgetragenen EVP-Fraktion mit den Nationalkonservativen. Ziel war, eine Migrationswende zu initiieren, die Chatkontrolle zu verhindern und das groteske Lieferkettengesetz abzumildern. Blendgranate oder Paradigmenwechsel? D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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