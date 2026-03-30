Hamburg (www.fondscheck.de) - Exchange Traded Funds (ETFs) und andere Indexfonds haben den Zugang zur Börse für Privatanleger deutlich verbessert: Man bekommt mit einem einzigen Investment eine breite Streuung über viele Aktien oder Anleihen, zahlt in der Regel sehr niedrige Gebühren und kann per Sparplan automatisiert investieren, so Ulrich Urbahn, Leiter Portfoliomanagement Alternatives & Leiter Multi Asset Strategy & Research bei Berenberg. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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