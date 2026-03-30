© Foto: Jakub Porzycki - picture allianceGeopolitische Spannungen und Kapitalabflüsse halten Krypto-Markt in Atem und nähren die Angst vor weiter fallenden Kursen trotz kurzer Erholung.Der Kryptomarkt zeigt sich zu Wochenbeginn zwar leicht erholt, bleibt jedoch deutlich unter dem Niveau der Vorwoche. Bitcoin notiert am Montagnachmittag bei rund 67.500 US-Dollar und legt damit 1,4 Prozent zu, während Ethereum um etwa 2,8 Prozent auf rund 2.058 US-Dollar steigt. Auch Altcoins wie XRP, Solana und Dogecoin verzeichnen Gewinne. Dennoch bleibt die übergeordnete Stimmung angespannt - auf Wochensicht liegen die größten Kryptowährungen weiterhin zwischen fünf und acht Prozent im Minus. Bitcoin rutscht nach Iran-Eskalation Am Wochenende …Den vollständigen Artikel lesen
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